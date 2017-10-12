"Лейпциг" в 2015 году был близок к подписанию Мбаппе

Спортивный директор "РБ Лейпциг" Ральф Рангник признался, что в 2015 году его клуб пытался приобрести у "Монако" нападающего Кильяна Мбаппе. Прошедшим летом 18-летний француз на правах аренды перебрался в "ПСЖ", который следующим летом выкупит игрока за 160 миллионов евро.

- Дело Мбаппе было практически решено, - цитирует Bild Рангника. - Проблема состояла в том, что клуб тогда сменил тренера сразу после зимнего перерыва в 2015 году. Мы не знали, кто станет новым наставником. Отец Мбаппе сказал мне, что, если я уверен в том, кто будет тренировать команду, он будет доверять мне. Это был февраль, но я все еще не мог дать ему ответ.