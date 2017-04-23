"Лейпциг" упустил победу над "Шальке"

"Лейпциг" сыграл вничью с "Шальке" (1:1) в матче 30-го тура чемпионата Германии. В начале первого тайма счет открыл форвард гостей Тимо Вернер, а на старте второго тайма Клас-Ян Хюнтелар вернул равенство на табло.

Отметим, что "Лейпциг" прервал свою четырехматчевую серию побед и занимает второе место в турнирной таблице бундеслиги. "Шальке" идет на 11-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига

30-й тур

"Шальке" – "Лейпциг" – 1:1 (0:1)

Голы: Вернер, 14 (0:1). Хюнтелар, 46 (1:1).

"Шальке": Ферманн, Хеведес, Бадштубер, Коке, Колашинац, Калиджури (Шепф, 50), Стамбули, Майер (Ритер, 82), Бенталеб, Хюнтелар, Бургшталлер (Ди Санто, 74).

"Лейпциг": Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернарду, Забитцер, Форсберг (Ильзанкер, 77), Кейта, Демме, Поульсен (Зельке, 90+1), Вернер (Берк, 83).

Предупреждения: Стамбули, 29. Хальстенберг, 40. Коке, 43. Кейта, 73. Майер, 78.

Судья: Перль.

23 апреля. Гельзенкирхен. Стадион Veltins-Arena (Arena AufSchalke).