"Лейпциг" разгромил "Майнц", Поульсен и Вернер оформили по дублю

"Лейпциг" с разгромным счетом победил "Майнц" в матче 15-го тура чемпионата Германии (4:1). Дублями отметились форварды Юссуф Поульсен и Тимо Вернер.

"Лейпциг" набрал 28 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице. "Майнц" с 19 баллами располагается на 10-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

15-й тур

"Лейпциг" - "Майнц" - 4:1 (2:1)

Голы: Поульсен, 14 (1:0). Поульсен, 19 (2:0). Онисиво, 38 (2:1). Вернер, 74 (3:1). Вернер, 88 (4:1).

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн (Ильзанкер, 85), Упамекано, Конате, Кампль (Ляймер, 46), Забитцер, Демме, Поульсен, Вернер (Брума, 89).

"Майнц": Центнер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца, Куэйсон (Максим, 67), Озтунали (Боэтиус, 83), Гбамен, Онисиво (Уджа, 78), Матета.

Предупреждения: Упамекано, 27. Забитцер, 42. Орбан, 51. Латца, 52. Ниакате, 54. Центнер, 66.

Судья: Петерсен.

16 декабря. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

Все о чемпионате Германии - здесь