"Лейпциг" разгромил "Герту"

В матче 32-го тура чемпионата Германии "Лейпциг" на выезде крупно победил "Герту" – 4:1. По дублю оформили Тимо Вернер и Дави Зельке. "Быки" идут на втором месте в таблице, их отрыв от идущей третьей "Боруссии" из Дортмунда составляет шесть очков. "Герта" осталась на пятой строчке.

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32-й тур

"Герта" – "Лейпциг" – 1:4 (0:1)

Голы: Вернер, 11 (0:1). Вернер, 54 (0:2). Хедира, 85 – в свои ворота (1:2). Зельке, 89 (1:3). Зельке, 90+2 (1:4).

"Герта": Ярстейн, Лангкамп, Пекарик, Брукс, Торунарига, Шельбред (Аллан, 64), Штокер (Вайзер, 63), Эссвайн (Харагути, 82), Дарида, Ибишевич, Калу.

"Лейпциг": Гулачи, Комппер, Бернарду, Упамекано, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг, Кейта (Хедира, 76), Демме, Поульсен (Зельке, 81), Вернер (Кайзер, 87).

Предупреждения: Комппер, 34. Лангкамп, 52. Ильзанкер, 70. Ибишевич, 74. Брукс, 78. Демме, 84.

Судья: Хартманн.

6 мая. Берлин. Стадион "Олимпиаштадион".