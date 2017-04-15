"Лейпциг" разгромил "Фрайбург", "Хоффенхайм" и "Боруссия" на двоих забили 8 голов

"Аугсбург" на своем поле выиграл у "Кельна" в матче 29-го тура чемпионата Германии. В других встречах "Лейпциг" нанес разгромное поражение "Фрайбургу", а "Хоффенхайм" одолел менхенгладбахскую "Боруссию".

Чемпионат Германии

Бундеслига

29-й тур

"Аугсбург" - "Кельн" - 2:1 (2:0)

Голы: Хинтереггер, 5 (1:0). Ферхаг, 23 - с пенальти (2:0). Макс, 65 - в свои ворота (2:1).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Макс, Халил Алтынтоп, Байер (Кор, 61), Ку Джа Чхоль, Шмид (Тайгль, 82), Усами (Чи Дон Вон, 72), Финнбогасон, Дансо.

"Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Хектор, Клюнтер, Леманн, Клеменс (Руднев, 46), Биттенкурт (Хегер, 61), Йоич (Цоллер, 46), Модест, Осако.

Предупреждения: Ферхаг, 16. Леманн, 34. Ку Джа Чхоль, 60. Кор, 80. Хектор, 82. Клюнтер, 90+2.

Удаления: Ку Джа Чхоль, 89. Финнбогасон, 90+2.

Судья: Винкманн.

"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" - 4:0 (2:0)

Голы: Поульсен, 36 (1:0). Вернер, 42 (2:0). Кейта, 51 (3:0). Демме, 90 (4:0).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Комппер, Хальстенберг, Бернарду, Упамекано, Забитцер (Кайзер, 70), Форсберг, Кейта (Ильзанкер, 56), Демме, Поульсен (Берк, 78), Вернер.

"Фрайбург": Шволов, Игневски, Кемпф, Кюблер, Чаглар Сеюнджю, Шустер (Хефлер, 46), Франц, Абраши (Штенцель, 80), Хаберер, Гуэде (Петерсен, 46), Нидерлехнер.



Предупреждения: Кейта, 27. Хаберер, 68. Кюблер, 75.

Судья: Грефе.

"Хоффенхайм" - "Боруссия" - 5:3 (2:2)

Голы: Солои, 9 (1:0). Солои, 24 (2:0). Вестергорд, 31 (2:1). Штиндль, 35 (2:2). Демирбай, 58 (3:2). Ут, 75 (4:2). Дахуд, 78 (4:3). Демирбай, 89 (5:3).

"Хоффенхайм": Бауманн, Зюле, Толян, Хюбнер (Бичакчич, 85), Руди, Фогт, Цубер, Демирбай, Вагнер (Ут, 63), Крамарич, Солои (Амири, 74).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Кристенсен, Эльведи, Траоре (Херрманн, 74), Штробль (Бенеш, 85), Хофманн, Дахуд, Штиндль, Хан (Дрмич, 74).

Предупреждения: Штиндль, 26. Хюбнер, 30. Эльведи, 45+1. Кристенсен, 48. Дахуд, 64. Фогт, 64.

Судья: Дингерт.