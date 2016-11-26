"Лейпциг" разгромил "Фрайбург"

"Лейпциг" в матче 12-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Фрайбург" со счетом 4:1. Дубль оформил нападающий Тимо Вернер.

"Лейпциг" продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги, опережая "Баварию" на шесть очков. Однако мюнхенцам еще предстоит провести встречу 12-го тура против "Байера".

Чемпионат Германии

Бундеслига

12-й тур

"Фрайбург" - "Лейпциг" - 1:4 (1:3)

Голы: Кейта, 2 (0:1). Нидерлехнер, 15 (1:1). Вернер, 21 (1:2). Вернер, 35 (1:3). Забитцер, 79 (1:4).

"Фрайбург": Шволов, Торрехон (Хаберер, 46), Гульде (Ференбах, 70), Гюнтер, Штенцель, Франц, Хефлер, Абраши, Грифо, Петерсен (Меллер Дели, 77), Нидерлехнер.

"Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Шмиц, Ильзанкер, Забитцер (Хедира, 87), Форсберг, Кейта, Демме, Поульсен (Берк, 78), Вернер (Зельке, 84).

Предупреждения: Штенцель, 18. Орбан, 32. Шмиц, 42. Поульсен, 49. Хефлер, 63.

Судья: Бранд.

25 ноября. Фрайбург. Стадион Schwarzwald-Stadion.