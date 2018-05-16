"Лейпциг" расторг контракт с главным тренером

"Лейпциг" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Ральфом Хазенхюттлем. Отмечается, что сам специалист попросил руководство о досрочном расторжении соглашения, которое было рассчитано до 2019 года.

50-летний австриец не хотел начинать готовить команду к следующему сезону, не имея предложение о продлении действующего контракта. Таким образом, стороны договорились о прекращении сотрудничества.

Напомним, что по итогам минувшего сезона чемпионата Германии, "Лейпциг" занял шестое место в турнирной таблице.