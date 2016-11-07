20:25 | ФУТБОЛ — Германия

"Лейпциг" построит новый стадион на 70 тысяч зрителей?

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У "Лейпцига" может появиться новый стадион вместимостью 70 тысяч зрителей, информирует Bild. В настоящее время команда проводит домашние матчи на "Ред Булл Арене", которая вмещает 43 тысячи зрителей. Отмечается, что этого недостаточно.

Новый стадион, который может быть построен за пределами городского центра, будет отвечать новым требованиям. Владелец 49 процентов акций компании "Ред Булл" Дитрих Матешиц отметил, что готов сделать из "Лейпцига" большой клуб.

На данный момент команда занимает второе место в бундеслиге, отставая от лидирующей "Баварии" лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

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