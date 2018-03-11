"Лейпциг" после победы над "Зенитом" сыграл вничью со "Штутгартом"

Соперник "Зенита" по 1/8 финала Лиги Европы "РБ Лейпциг" на выезде сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) в матче 26-го тура чемпионата Германии. Гости прервали победную серию соперника, которая насчитывала четыре игры. Одновременно с этим они продлили собственную серию без побед в бундеслиге, которая также насчитывает четыре встречи (2 поражения, 2 ничьих).

После этой игры "Лейпциг" продолжает занимать 6-е место в турнирной таблице бундеслиги, "Штутгарт" располагается на 10-й позиции.

Напомним, первый матч между российским и немецким клубами состоялся 8 марта и завершился победой "Лейпцига" - 2:1. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта. Начало игры - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат Германии

Бундеслига

26-й тур

"Штутгарт" - "РБ Лейпциг" - 0:0

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Аого, Бадштубер, Павар, Гентнер, Томми (Аколо, 76), Аскасибар (Каминьски, 85), Гомес, Гинчек (Мангаля, 90+1).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Клостерманн, Бернарду, Конате, Забитцер, Кейта, Демме, Поульсен (Форсберг, 64), Вернер (Огюстен, 77), Лукман (Брума, 46).

Предупреждения: Клостерманн, 52. Бернарду, 70.

Судья: Штилер.

11 марта. Штутгарт. Стадион Mercedes-Benz-Arena.