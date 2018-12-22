"Лейпциг" победил "Вердер", "Байер" обыграл "Герту"

"Лейпциг" победил "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии (3:2). Победный гол забил нападающий Арминду Брума.

"Лейпциг" набрал 31 очко и расположился на 4-м месте в турнирной таблице. "Вердер" с 22 баллами занимает 10 строчку.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

17-й тур

"РБ Лейпциг" - "Вердер" - 3:2 (2:0)

Голы: Клостерманн, 22 (1:0). Вернер, 44 (2:0). Крузе, 67 (2:1). Саджент, 77 (2:2). Брума, 87 (3:2).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан (Брума, 81), Хальстенберг, Клостерманн, Конате, Кампль (Упамекано, 58), Забитцер, Ляймер, Демме, Поульсен, Вернер (Кунья, 90+2).

"Вердер": Павленка, Лангкамп, Гебреселассие, Велькович, Аугустинссон, Классен (Писарро, 86), М.Эггештайн, Мевальд, Крузе, Й.Эггештайн (Саджент, 66), Рашица (Осако, 58).

Предупреждения: Ляймер, 53. Брума, 88.

Судья: Штайнхаус.

22 декабря. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

"Байер" победил "Герту" (3:1).

"Байер" - "Герта" - 3:1 (2:1)

Голы: Фолланд, 5 (1:0). Хаверц, 23 (2:0). Торунарига, 26 (2:1). Хаверц, 49 (3:1).

"Байер": Градецки, Драгович, Вайзер, Та (Бендер, 85), Едвай, Баумгартлингер, Арангис, Брандт (Беллараби, 76), Хаверц, Фолланд (Аларио, 72), Бэйли.

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Миттельштедт (Кепке, 70), Торунарига, Лустенбергер, Дарида (Ибишевич, 75), Лазаро, Дуда, Майер, Леки (Пекарик, 54), Зельке.

Предупреждение: Торунарига, 38.

Судья: Штилер.

22 декабря. Леверкузен. Стадион "БайАрена".

"Шальке" обыграл "Штутгарт" (3:1).

"Штутгарт" - "Шальке-04" - 1:3 (0:1)

Голы: Скрцибски, 10 (0:1). Сане, 70 (0:2). Гонсалес, 76 (1:2). Кутуджу, 78 (1:3).

"Штутгарт": Цилер, Бек (Донис, 79), Инсуа, Кемпф, Баумгартль, Гентнер, Дидави (Аколо, 58), Томми (Кастро, 68), Аскасибар, Гомес, Гонсалес.

"Шальке-04": Ферманн, Настасич, Сане, Коноплянка (Кутуджу, 73), Калиджури (Райт, 87), Очипка, Стамбули, Бенталеб, Шепф, Сердар (Маккенни, 59), Скрцибски.

Предупреждения: Шепф, 41. Калиджури, 50. Гентнер, 55. Маккенни, 62. Очипка, 89. Бенталеб, 89. Цилер, 89. Аскасибар, 89.

Судья: Брих.

22 декабря. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

"Фортуна" с минимальным счетом победила "Ганновер" (1:0).

"Ганновер-96" - "Фортуна Д" - 0:1 (0:0)

Гол: Финк, 90+2.

"Ганновер-96": Эссер, Фелипе, Альборнос, Зорг, Антон, Швеглер, Харагути, Уоллас (Хаджич, 84), Муслия (Майна, 71), Вуд, Вейдандт.

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан, Боджек (Соботтка, 46), Усами (Раман, 69), Циммерманн, Штегер, Хеннингс, Кенан Караман (Финк, 84), Лукебакио.

Предупреждения: Боджек, 24. Фелипе, 60. Уоллас, 73. Каан Айхан, 76. Циммерманн, 88.

Судья: Данкерт.

22 декабря. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".

"Фрайбург" с минимальным счетом обыграл "Нюрнберг" (1:0).

"Нюрнберг" - "Фрайбург" - 0:1 (0:1)

Гол: Гульде, 19.

"Нюрнберг": Бредлов, Марграйттер, Лайбольд, Бауэр (Эвертон, 85), Мюль, Керк (Кубо, 57), Петрак, Мисидьян (Исхак, 68), Зреляк, Перейра, Паласиос Мартинес.

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Хайнц, Гюнтер, Кюблер, Кох, Франц (Линхарт, 72), Хаберер, Гондорф, Нидерлехнер (Петерсен, 46), Хелер (Вальдшмидт, 72).

Предупреждения: Кох, 35. Гульде, 40. Перейра, 90+1. Паласиос Мартинес, 90+2. Кюблер, 90+3.

Судья: Кампка.

22 декабря. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".

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