"Лейпциг" победил "Вердер"

"Лейпциг" в домашнем матче 8-го тура чемпионата Германии победил "Вердер" - 3:1. Дублем в составе хозяев отметился Наби Кейта. Благодаря этому успеху "Лейпциг" набрал 18 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице.

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Бундеслига

8-й тур

"Лейпциг" - "Вердер" - 3:1 (1:0)

Голы: Кейта, 42 (1:0). Кейта, 75 (2:0). Гнабри, 76 (2:1). Зельке, 90+5 (3:1).

"Лейпциг": Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Бернарду, Кайзер, Форсберг (Ильзанкер, 84), Кейта, Демме, Поульсен (Берк, 89), Вернер (Зельке, 72).

"Вердер": Видвальд, Мойсандер, Сане, Гарсия, Гебреселассие, Фриц (Юханнссон, 71), Юнузович, Гнабри, Хайрович (Бартельс, 62), Гриллич (Велькович, 78), Манне.

Предупреждения: Кайзер, 14. Форсберг, 23. Кейта, 32. Гебреселассие, 36. Фриц, 44. Мойсандер, 90+4. Демме, 90+4.

Судья: Хартманн.

23 октября. Лейпциг. Red Bull Arena