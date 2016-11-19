00:31 | ФУТБОЛ — Германия

"Лейпциг" победил "Байер" и вышел на первое место чемпионата Германии

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"Лейпциг" в матче 11-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Байер" со счетом 3:2. Победный гол забил Вилли Орбан.

"Лейпциг" одержал шестую победу подряд и лидирует в турнирной таблице бундеслиги. Команда опережает "Баварию" на три очка, однако мюнхенцам в матче этого тура еще предстоит сыграть с "Боруссией" в Дортмунде.

"Байер" в преддверии встречи группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА занимает восьмое место.

Чемпионат Германии

Бундеслига

11-й тур

"Байер" – "РБ Лейпциг" – 2:3 (2:1)

Голы: Кампль, 1 (1:0). Баумгартлингер, 4 – в свои ворота (1:1). Брандт, 45+2 (2:1). Форсберг, 67 (2:2). Орбан, 81 (2:3).

Нереализованный пенальти: Хакан Чалханоглу (Байер), 54 (вратарь)

"Байер": Лено, Емер Топрак, Та, Венделл, Хенрикс, Баумгартлингер (Хаферц, 82), Арангис, Кампль, Хакан Чалханоглу (Фолланд, 64), Брандт, Мехмеди (Эрнандес, 74).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Комппер (Шмиц, 30), Орбан, Хальстенберг, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг (Кайзер, 90), Кейта, Демме, Поульсен (Берк, 64), Вернер.

Предупреждения: Орбан, 51. Ильзанкер, 53. Кейта, 57. Емер Топрак, 73.

Судья: Брих.

18 ноября. Леверкузен. Стадион BayArena.

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Thomas_Boy

Самая ненавидимая команда в Германии.

01:41

никнейм1

Ред Булл просто молодцы! 6-я победа подряд и 1 место!

00:48

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