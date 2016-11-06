19:45 | ФУТБОЛ — Германия

"Лейпциг" обыграл "Майнц" и догнал "Баварию"

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В матче 10-го тура чемпионата Германии "Лейпциг" обыграл дома "Майнц" со счетом 3:1. Эта победа позволила новичку бундеслиги догнать лидирующую в турнире "Баварию".

Чемпионат Германии

Бундеслига

10-й тур

"Лейпциг" – "Майнц" – 3:1 (3:0)

Голы: Вернер, 3 (1:0). Форсберг, 21 (2:0). Вернер, 44 (3:0). Белль, 74 (3:1).

"Лейпциг": Гулачи, Комппер, Орбан, Хальстенберг, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг (Кайзер, 86), Кейта, Демме, Поульсен (Зельке, 79), Вернер (Берк, 69).

"Майнц": Лессль, Балогун, Брозински, Донати, Бюссманн, Хак, Хайро (Белль, 46), Гбамен (Рамалью, 67), Сердар (Юнус Малли, 32), Кордоба, Онисиво.

Предупреждения: Брозински, 55. Белль, 80. Рамалью, 85.

Судья: Фриц (Германия).

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/german/bundes1/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Охренеть можно от взгляда на турнирную таблицу 1-й бундеслиги. Браво парням из "Лейпцига" и "Хоффенхайма"!!! Похоже, насмотрелись "Лестера" в прошлом сезоне.

20:19

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