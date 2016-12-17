"Лейпциг" обыграл "Герту" и вышел на первое место в бундеслиге

"Лейпциг" на своем поле нанес поражение "Герте" в матче 15-го тура чемпионата Германии – 2:0. "Лейпциг" набрал 36 очков и вышел на первое место, опережая "Баварию" на три балла. У мюнхенцев есть матч в запасе.

Гол Евгения Коноплянки помог "Шальке" сыграть вничью с "Фрайбургом" - 1:1.

Бундеслига

15-й тур

"РБ Лейпциг" – "Герта" – 2:0 (1:0)

Голы: Вернер, 40 (1:0). Орбан, 62 (2:0).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг (Шмиц, 67), Бернарду, Ильзанкер, Забитцер, Форсберг, Кейта (Кайзер, 46), Демме, Поульсен, Вернер (Зельке, 84).

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Вайзер (Пекарик, 11), Штарк, Лустенбергер, Хегелер, Харагути (Эссвайн, 79), Аллан, Ибишевич, Калу (Дарида, 46), Шибер.

Предупреждения: Вернер, 59. Штарк, 73. Лустенбергер, 78. Дарида, 82.

Судья: ФРИЦ (Германия).

17 декабря. Лейпциг. Стадион "Red Bull Arena (Zentralstadion)".

"Майнц" – "Гамбург" – 3:1 (1:1)

Голы: Вуд, 21 (0:1). Латца, 35 (1:1). Латца, 56 (2:1). Латца, 67 (3:1).

"Майнц": Лессль, Брозински, Донати, Белль, Хак, Латца (Бюссманн, 90), Юнус Малли, Рамалью (Фрай, 83), Кордоба, Де Бласис, Онисиво (Озтунали, 76).

"Гамбург": Матения, Спахич, Дикмайер (Хант, 71), Сакаи, Острцолек, Дуглас Сантос, Мюллер, Грегорич (Вальдшмидт, 71), Костич, Юнг, Вуд (Ласогга, 84).

Предупреждения: Де Бласис, 41. Спахич, 43. Грегорич, 53. Латца, 68. Острцолек, 80.

Судья: АЙТЕКИН (Германия).

17 декабря. Майнц. Стадион "Opel Arena".

"Аугсбург" – "Боруссия М" – 1:0 (0:0)

Гол: Хинтереггер, 75 (1:0).

"Аугсбург": Хитц, Ферхаг, Хинтереггер, Гауэлеув, Макс (Стафилидис, 69), Байер, Моравек (Халил Алтынтоп, 72), Ку Джа Чхоль, Шмид, Усами (Гюнтер-Шмидт, 87), Чи Дон Вон.

"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Вестергорд, Кристенсен, Эльведи, Штробль, Крамер (Корб, 59), Дахуд (Хофманн, 85), Раффаэл (Дрмич, 75), Азар, Хан.

Судья: ШТИЛЕР (Германия).

17 декабря. Аугсбург. Стадион "WWK Arena (SGL-Arena)".

"Вердер" – "Кельн" – 1:1 (1:1)

Голы: Руднев, 28 (0:1). Гнабри, 40 (1:1).

"Вердер": Дробны, Мойсандер, Сане, Гарсия, Фриц (Юнузович, 46), Бартельс (Гебреселассие, 90), Баргфреде, Гнабри, Бауэр, Писарро (Юханнссон, 75), Крузе.

"Кельн": Кесслер, Маврай, Серенсен, Хайнц, Ольковски, Хектор, Рауш, Хегер, Модест (Цоллер, 81), Руднев (Гирасси, 81), Осако.

Предупреждения: Модест, 26. Гирасси, 85. Юханнссон, 87. Хектор, 90+1.

Судья: ШТАРК (Германия).

17 декабря. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".

"Шальке-04" – "Фрайбург" – 1:1 (0:0)

Голы: Нидерлехнер, 64 (0:1). Коноплянка, 74 (1:1).

"Шальке-04": Ферманн, Хеведес, Колашинац, Керер, Коноплянка, Майер (Текпетей, 87), Гайс (Рахман Баба, 59), Горецка, Бенталеб, Шепф, Резе (Авдияй, 68).

"Фрайбург": Шволов, Гульде, Гюнтер, Кюблер (Филипп, 63), Штенцель (Абраши, 79), Чаглар Сеюнджю, Шустер, Франц, Грифо, Хаберер, Нидерлехнер (Онур Булут, 83).

Предупреждение: Гайс, 42.

Судья: ГРЕФЕ (Германия).

17 декабря. Гельзенкирхен. Стадион "Veltins-Arena (Arena AufSchalke)".