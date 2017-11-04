"Лейпциг" обыграл "Ганновер" Жонатаса, "Гамбург" победил впервые с августа

В матче 11-го тура чемпионата Германии "Гамбург" на своем поле нанес поражение "Штутгарту" – 3:1. По голу у "динозавров" забили Арон Хант, Филип Костич и Фите Арп. Для их команды победа стала первой с 25 августа. До этого "Гамбург" не выигрывал на протяжении восьми встреч.

В другом поединке "Лейпциг" вырвал победу у "Ганновера" (2:1). Решающим стал мяч Тимо Вернера на 85-й минуте встречи. У гостей отличился экс-форвард "Рубина" Жонатас. "Быки" поднялись на второе место в таблице, временно обойдя дортмундскую "Боруссию", которой еще предстоит сыграть с сегодня с "Баварией".

"Фрайбург" дома уступил "Шальке" (0:1), "Аугсбург" сыграл вничью с "Байером" (1:1), а менхенгладбахская "Боруссия" – с "Майнцем" (1:1).

Чемпионат Германии

Бундеслига

11-й тур

"Гамбург" – "Штутгарт" – 3:1 (1:0)

Голы: Хант, 20 (1:0). Гинчек, 55 - с пенальти (1:1). Костич, 65 (2:1). Арп, 69 (3:1).

"Гамбург": Матения, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Сакаи, Дуглас Сантос, Хант (Хан, 82), Экдаль (Яничич, 90), Костич, Ито (Вальдшмидт, 68), Арп.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Аого, Баумгартль, Павар, Бурнич, Аколо (Аилтон, 82), Озджан (Мангаля, 66), Гинчек (Теродде, 76), Асано.

Предупреждения: Бурнич, 5. Дуглас Сантос, 46. Пападопулос, 75.

Удаление: Бурнич, 13.

Судья: Винкманн.

4 ноября. Гамбург. Стадион "Фольскпаркштадион.

"Лейпциг" – "Ганновер" – 2:1 (0:0)

Голы: Жонатас, 56 (0:1). Поульсен, 70 (1:1). Вернер, 85 (2:1).

"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Конате, Забитцер, Лаймер (Кейта, 58), Демме, Поульсен, Брума (Форсберг, 53), Вернер (Кампль, 90+1).

"Ганновер": Чаунер, Сане, Корб (Майер, 87), Зорг, Острцолек, Антон, Швеглер, Бакалорц, Клаус (Харник, 66), Жонатас (Фюллкруг, 76), Бебу.

Предупреждения: Бакалорц, 54. Хальстенберг, 61. Швеглер, 82. Зорг, 90. Сане, 90+3.

Судья: Петерсен.

4 ноября. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".

"Фрайбург" – "Шальке" – 0:1 (0:0)

Гол: Калиджури, 62.

"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Штенцель, Кох, Шустер, Франц (Абраши, 61), Хефлер, Станко, Хаберер, Капустка (Кат, 75), Петерсен (Терраццино, 78).

"Шальке": Ферманн, Налду, Очипка, Керер, Коноплянка (Арит, 65), Калиджури, Стамбули, Майер, Маккенни, Ди Санто (Эмболо, 79), Бургшталлер (Резе, 90+3).

Предупреждения: Кат, 87. Стамбули, 89.

Судья: Брих.

4 ноября. Фрайбург. Стадион "Шварцвальд".

"Боруссия" М – "Майнц" – 1:1 (0:1)

Голы: Диалло, 19 (0:1). Вестергорд, 67 (1:1).

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке (Крамер, 46), Вестергорд, Гинтер, Эльведи, Грифо, Закария (Кюизанс, 59), Раффаэл (Херрманн, 77), Штиндль, Азар.

"Майнц": Центнер, Брозински, Донати, Белль, Диалло, Максим (Фрай, 80), Озтунали, Гбамен, Сердар, Де Бласис (Фишер, 69), Муто.

Предупреждение: Штиндль, 83.

Судья: Яблонски.

4 ноября. Менхенгладбах. Стадион "Боруссия-Парк".

"Аугсбург" – "Байер" – 1:1 (0:0)

Голы: Фолланд, 47 (0:1). Дансо, 49 (1:1).

"Аугсбург": Хитц, Опар, Гауэлеув, Макс, Дансо, Хеллер (Томми, 74), Байер, Каиуби, Ку Джа Чхоль (Чи Дон Вон, 83), Грегорич, Хедира.

"Байер": Лено, С.Бендер (Рецос, 33), Та, Венделл, Л.Бендер, Баумгартлингер (Аларио, 57), Арангис, Брандт (Кор, 67), Хаферц, Фолланд, Бэйли.

Предупреждения: Опар, 19. Каиуби, 38. Рецос, 39. Бэйли, 43. Гауэлеув, 43.

Судья: Дингерт.

4 ноября. Аугсбург. Стадион WWK Arena.