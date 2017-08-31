"Лейпциг" объявил о подписании Кампля

Полузащитник "Байера" Кевин Кампль подписал контракт с "Лейпцигом", сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 26-летним игроком рассчитано до 2021 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что за хавбека "быки" заплатят 20 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Кампль на клубном уровне во всех турнирах провел 39 игр, забил два мяча и сделал четыре голевые передачи.

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