"Лейпциг" намерен продлить контракт со спортивным директором

Спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник получил предложение о продлении контракта с клубом, информирует Bild. Руководство команды убеждено, что футбольные успехи "Лейпцига" – во многом заслуга и экс-наставника "Шальке", который с 2012 года перешел на работу функционера.

Напомним, что за 5 туров до конца чемпионата Германии дебютант высшего дивизиона страны уже гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на следующий год. Команда на данный момент занимает второе место в бундеслиге и уже не опустится ниже четвертой строчки, которая позволяет сыграть в квалификации главного еврокубка.