"Лейпциг" исключил возможность перехода Кейта в "Ливерпуль" зимой

Спортивный директор "Лейпцига" Ральф Рангник отметил, что клуб не соглашался отпускать полузащитника Наби Кейта в "Ливерпуль" в январе. По его словам, клуб не получал предложений.

Напомним, что клубы договорились о трансфере футболиста летом 2018 года. Однако "Ливерпуль" был готов доплатить, чтобы Кейта перебрался уже в январе. В этом сезоне чемпионата Германии 22-летний полузащитник провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу.

- Никаких запросов или предложений ни по одному игроку мы не получали, - цитирует ESPN Рангника. - Ни один из наших игроков не говорил нам о том, что хочет уйти из клуба. От "Ливерпуля" предложений у нас нет. Кейта хочет покинуть клуб летом. До конца сезона он останется у нас. Добавить мне нечего.