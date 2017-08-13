"Лейпциг" и "Ганновер" вышли в 1/16 финала Кубка Германии, "Гамбург" в большинстве проиграл клубу третьей лиги

Состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии. "Ганновер" на выезде разгромил "Боннер" (6:2), "Лейпциг" в гостях крупно обыграл "Дорфмеркинген" (5:0). "Мюнхен-1860" на своем поле уступил "Ингольштадту" (1:2). Из команд первой бундеслиги из борьбы выбыл лишь "Гамбург".

"Динозавры" умудрились проиграть "Оснабрюку" (1:3), выступающему в третьем дивизионе. Причем их соперник уже на 18-й минуте остался в меньшинстве.

Кубок Германии

1/32 финала

"Мюнхен 1860" - "Ингольштадт" - 1:2 (0:1)

Голы: Лескано, 20 (0:1). Вебер, 66 (1:1). Кучке, 83 - с пенальти (1:2).

Удаление: Мауэрсбергер (Мюнхен 1860), 90+6.

"Оснабрюк" - "Гамбург" - 3:1 (1:0)

Голы: Халил Савран, 39 (1:0). Хайдер, 61 (2:0). Арслан, 71 (3:0). Вуд, 74 - с пенальти (3:1).

Удаление: Аппиа (Оснабрюк), 18.

"Дорфмеркинген" - "Лейпциг" - 0:5 (0:1)

Голы: Забитцер, 4 (0:1). Забитцер, 47 (0:2). Вернер, 56 (0:3). Поульсен, 59 - с пенальти (0:4). Кейта, 65 (0:5).

Нереализованный пенальти: Вернер (РБ Лейпциг), 25 (вратарь).

"Боннер" - "Ганновер" - 2:6 (1:1)

Голы: Локоч, 20 (1:0). Фюллкруг, 34 (1:1). Харник, 60 (1:2). Фюллкруг, 74 (1:3). Перрей, 83 (2:3). Кенан Караман, 90 (2:4). Майер, 90+1 (2:5). Харник, 90+3 (2:6).

"Морлаутерн" - "Гройтер Фюрт" - 0:5 (0:2)

Голы: Хофманн, 16 (0:1). Хофманн, 18 (0:2). Раум, 58 (0:3). Сердар Дурсун, 85 (0:4). Эрнст, 86 (0:5).

"Неттинген" - "Бохум" - 2:5 (0:2)

Голы: Саглам, 1 (0:1). Хинтерзеер, 3 (0:2). Бреннер, 51 - с пенальти (1:2). Хинтерзеер, 65 (1:3). Хинтерзеер, 74 (1:4). Бильгер, 85 (2:4). Бандовски, 87 (2:5).

"Швайнфурт" - "Зандхаузен" - 2:1 (0:1)

Голы: Хелер, 11 (0:1). Вилльш, 53 (1:1). Краучнайдер, 62 (2:1).

"Айнтрахт" Н - "Вольфсбург" - 0:1 (0:0)

Гол: Камачо, 59.