"Лейпциг" хочет продлить контракт с главным тренером

Руководство "Лейпцига" до конца года хочет подписать новый контракт с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем. Спортивный директор Ральф Рангник рассказал, что сейчас ведутся переговоры.

- С нашим тренером я и руководство клуба находимся в постоянном контакте, - цитирует Mdr Рангника. - Мы уже договорились, что перед зимней паузой встретимся и обсудим вопрос продления контракта.

Хазенхюттль возглавил клуб летом прошлого года. В прошлом сезоне команда заняла второе место. В нынешнем сезоне "Лейпциг" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата после 9 туров, уступая одно очко дортмундской "Боруссии" и "Баварии".