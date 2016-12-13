Левандовски продлил контракт с "Баварией" до 2021 года

Нападающий Роберт Левандовски подписал новый контракт с "Баварией", рассчитанный до 2021 года, сообщает официальный сайт клуба. Польский форвард выступает за мюнхенцев с 2014 года, провел 122 матча и забил 86 голов.

– Я очень рад, что переговоры привели к положительному результату, и я проведу в команде еще столько времени, – цитирует сайт "Баварии" Левандовски. – У нас много задач впереди.

В своем твиттере футболист отметил, что подписать новый контракт с клубом было его мечтой.