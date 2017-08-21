Левандовски остался недоволен сбором "Баварии" в Азии

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметил, что у команды не было достаточно времени на тренировки во время предсезонного сбора в азиатских странах. Он добавил, что мюнхенцы много путешествовали и проводили товарищеские матчи.

– Во время предсезонной подготовки у нас не было времени на тренировки. Мы много путешествовали и проводили товарищеские матчи, – приводит Bild слова Левандовски. – Это никогда не помогает. Теперь у нас есть две недели, чтобы на тренировках обратить внимание на то, чем мы не занимались во время сборов.

Напомним, что в матче 1-го тура чемпионата Германии "Бавария" обыграла "Байер" (3:1). В следующей встрече мюнхенский клуб сыграет с "Вердером" 26 августа.