Левандовски обвинил Анчелотти в мышечных травмах игроков "Баварии"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметил, что главный тренер Юпп Хайнкес не причастен к частым мышечным травмам игроков мюнхенцев. По словам форварда, это следствие ошибок тренерского штаба Карло Анчелотти.

– Когда в команде раз за разом игроки получают мышечные травмы, то вам не надо искать причину в тренировках, которые были в ходе последних недель, – цитирует Bild Левандовски. – Стоит вернуться на два-три месяца назад, скорее всего, причина там.

Напомним, что Анчелотти был уволен из "Баварии" в сентябре 2017 года. Его место занял Хайнкес, подписав соглашение до конца сезона. Сам немецкий специалист исключил возможность продления контракта.