Левандовски начал учить испанский язык

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски намерен перейти в "Реал". Как сообщает Bild, польский форвард уже начал учить испанский язык в преддверии будущего трансфера. Ранее Левандовски заявил, что счастлив в немецком клубе.

Отметим, что ранее Левандовски публично раскритиковал руководство мюнхенского клуба за неспособность соответствовать "ПСЖ" и "Барселоне" на трансферном рынке, а также заявил, что сейчас в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии. Это не понравилось многим игрокам, поэтому игрок в ближайшее время может сменить команду.