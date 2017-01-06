20:23 | ФУТБОЛ — Германия

Левандовски мог зарабатывать в Китае больше 40 миллионов евро в год

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Представитель нападающего "Баварии" Роберта Левандовски Сезарий Кучарски отметил, что его клиент мог играть в одном из китайских клубов. При этом польский форвард мог бы получать огромную зарплату. Недавно аргентинский нападающий Карлос Тевес перешел из "Бока Хуниорс" в "Шанхай Шэньхуа"​ и стал самым высокооплачиваемым игроком мира с зарплатой в 38 миллионов евро.


– Со мной связывался агент, который привозит звезд в чемпионат Китая. Если бы Левандовски решил переехать туда, его зарплата была бы намного больше, чем 40 миллионов в год, которые будет получать Карлос Тевес, – приводит слова Кухарски Sportowe Fakty.

 

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