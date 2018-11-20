Левандовски и Роббен занимаются по индивидуальной программе

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски вернувшийся из расположения сборной Польши с небольшими болями в колене, информирует пресс-служба клуба. Поэтому во время тренировки мюнхенцев во вторник занимался индивидуально в тренировочном центре.

Полузащитник Арьен Роббен, у которого были проблемы с коленом, впервые за долгое время отработал часть программы в общей группе. После разминки он продолжил работать по индивидуальной программе.

Следующий матч "Бавария" проведет 24-го ноября в рамках 12-го тура чемпионата Германии. Мюнхенцы на своем поле примут "Фортуну".

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