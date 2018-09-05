Лев исключил возвращение Езила в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев исключил вариант с возвращением в сборную полузащитника "Арсенала" Месута Езила. По словам немецкого специалиста, данная тема больше не нуждается в обсуждении.
- Езил все доступно объяснил и закрыл за собой дверь , - приводит Deutsche Welle слова Лева. - Я до сих пор с ним не говорил. Не думаю, что у него есть мысли о возвращении в команду. Это больше не является предметом обсуждений.
Езил выступал за сборную Германии с 2009 по 2018 год. В ее составе он выигрывал чемпионат мира-2014. После ЧМ-2018 в России он заявил, что завершает выступления за национальную команду. По его словам, он сталкивался с проявлениями расизма из-за своего турецкого происхождения.
По словам главного тренера бундестим, футболист даже не сообщил ему о своем решении – с Левом связывался агент игрока.
Is a Mesut Özil Germany comeback still in the cards? Not from Joachim Löw's perspective... pic.twitter.com/Pt8YxFfLFe– DW Sports (@dw_sports) 5 сентября 2018 г.