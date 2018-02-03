Летом Хамес Родригес может вернуться в "Реал"

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес, выступающий за "Баварию" на правах двухгодичной аренды, может вернуться в Мадрид уже летом 2018 года, информирует Mundo Deportivo. По данным источника, 26-летний колумбиец понадобится Зинедину Зидану в случае ухода Криштиану Роналду. Главный тренер "Реала" считает, что нынешние игроки "Королевского клуба" Дани Себальос и Борха Майораль не смогут полноценно заменить португальского форварда.

Действующее соглашение Родригеса с "Баварией" рассчитано до лета 2019 года, после чего у мюнхенцев появится право первоочередного выкупа футболиста. В текущем сезоне хавбек забил три мяча и сделал шесть голевых передач в 14 матчах бундеслиги.