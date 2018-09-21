Леон Горецка: "В "Шальке" два лагеря: часть игроков пожелала мне удачи, часть - выразила недовольство"

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка прокомментировал предстоящий матч 4-го тура чемпионата Германии против "Шальке". Данная игра станет для футболиста первой против бывшей команды: этим летом 23-летний немец перешел в мюнхенский клуб из Гельзенкирхена на правах свободного агента.

- Конечно, это особая игра для меня, - приводит Kicker слова Горецки. - Я лично с нетерпением жду, чтобы вернуться в Гельзенкирхен и снова увидеть парней. В клубе среди игроеов есть два лагеря: кто пожелал всего наилучшего и понял мой переход. И кто выразил свое недовольство. Точно так же будет в субботу. У меня все хорошо, чувствую себя понятым и принятым. Я могу пообщаться с любым игроком "Баварии", что очень мотивирует.

Все о чемпионате Германии - здесь