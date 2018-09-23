Леон Горецка: "Шальке" играл хорошо, но "Бавария" заслужила победу"

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка после матча 4-го тура чемпионата Германии против "Шальке" (2:0) отметил прессинг соперника. По мнению футболиста, соперник сыграл хорошо, но мюнхенцы заслужили победу.

- Мы отлично начали встречу, сразу создали много опасных моментов, - приводит пресс-служба клуба слова Горецки. - Если бы последний пас получался чуть точнее, то мы могли бы быстро забить еще больше. "Шальке" играл хорошо, они невероятно хорошо прессинговали. Во второй части первого тайма мы не очень хорошо располагались на поле. Но в целом я считаю, что мы победили заслуженно.

Голы в ворота гельзенкирхенцев забили Хамес Родригес и Роберт Левандовски.

Напомним, "Шальке" является соперником "Локомотива" по групповому турниру Лиги чемпионов.