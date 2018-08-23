Леон Горецка: "Секрет успеха "Баварии" - игроки, которые всегда голодны до побед"

Новичок "Баварии" Леон Горецка заявил, что секрет успеха мюнхенского клуба заключается в игроках, которые всегда замотивированы на новые и новые победы. Он также добавил, что в команде приличная конкуренция, к которой нужно привыкнуть.

– Я рад каждому титулу – как Суперкубку, – приводит Abendzeitung слова Горецки. – Это был первый титул для меня на клубном уровне. Я считаю, что секрет успеха "Баварии" в том, что у них всегда есть людт, которые остаются голодными до побед. Я голоден! Соперничество в "Баварии"? Конечно, нужно время, чтобы влиться. В последних играх меня часто меняли, это для меня уже непривычно. Я хочу играть во всех играх с самого начала, но мы все этого хотим. Я постараюсь впечатлить тренера.

Этим летом 23-летний немец перешел в мюнхенский клуб из "Шальке" на правах свободного агента. Хавбек подписал с мюнхенцами 4-летний контракт.