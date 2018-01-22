Леон Горецка: "Понимаю недовольство болельщиков Шальке"

Полузащитник "Шальке" Леон Горецка, подписавший контракт с "Баварией", понимает причину недовольства болельщиков гельзенкирхенцев. По словам хавбека, сейчас он переживает самый сложный период в своей карьере.

– Сейчас самые тяжелые дни моей карьеры. Я рад, что атмосфера на стадионе была позитивной, – приводит Kicker слова Горецки. – Но я понимаю болельщиков, которые разочарованы. Свист огорчился меня. Я долго думал перед тем, как принять это решение.

До конца сезона-2017/18 Горецка будет выступать в "Шальке", после чего перейдет в "Баварию" на правах свободного агента. Контракт 22-летнего игрока с "Баварией" будет рассчитан до лета 2022 года.