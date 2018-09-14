Леон Горецка: "Бавария" хочет продолжать побеждать"

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка отметил, что мюнхенцы намерены продолжать побеждать. Также он предостерег свою команду перед матчем 3-го тура чемпионата Германии против "Байера"​.

- Мы вернулись из сборных в клуб максимально мотивированными, - цитирует пресс-служба клуба Горецку. - Старт сезона получился очень хорошим, мы хотим продолжить в том же духе.

У "Байера" в составе есть индивидуально очень сильные футболисты. Они могут показывать очень хороший футбол. Мы должны хорошо подготовиться и провести матч под своим контролем.