18:52 | ФУТБОЛ — Германия

Леманн предстанет перед судом по делу о нападении на водителя

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Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн завтра предстанет перед судом, сообщает RTL. Слушание касается инцидента, который случился в 2014 году, когда футболист после словесной перепалки напал на дороге на одного из водителей, попытавшись его задушить. В прошлом году суд приговорил Леманна к штрафу в размере 240 тысяч евро, но игрок отказался признавать свою вину и платить эту сумму.

Из-за отказа Леманна суд возобновил рассмотрение дела, чтобы принудить футболиста к выплате штрафа.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

вот она цивилизованная Европа. не то что у нас всякие денисовы на людей на дорогах бросаются.

19:01

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