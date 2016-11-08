Леманн предстанет перед судом по делу о нападении на водителя

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн завтра предстанет перед судом, сообщает RTL. Слушание касается инцидента, который случился в 2014 году, когда футболист после словесной перепалки напал на дороге на одного из водителей, попытавшись его задушить. В прошлом году суд приговорил Леманна к штрафу в размере 240 тысяч евро, но игрок отказался признавать свою вину и платить эту сумму.

Из-за отказа Леманна суд возобновил рассмотрение дела, чтобы принудить футболиста к выплате штрафа.