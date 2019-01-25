10:28 | Футбол — Германия

Лам стал почетным гражданином Мюнхена. Он первый спортсмен в истории города, который удостоен подобной чести

Обсудить
1

Бывший защитник "Баварии" и бундестим Филипп Лам был признан почетным гражданином города Мюнхена. Об этом сообщил сам экс-футболист в своем Твиттере.

- Я невероятно горд быть первым спортсменом, который признан почетным гражданином моего родного города Мюнхена. Я провел почти всю свою жизнь здесь и испытал много уникальных моментов. Спасибо Мюнхену за великую честь! - написал Лам.

Напомним, что Мюнхен является родным городом Лама. Он также стал первым спортсменом в истории города, которого отметили подобным образом.

Лам завершил карьеру в мае 2017 года. Он чемпион мира 2014 года, победитель Лиги чемпионов (2013), восьмикратныйчемпион Германии, шестикратный обладатель Кубка страны. В бундеслиге защитник провел 385 матчей, в составе немецкой сборной – 113.

В составе сборной Германии Лам выиграл чемпионат мира-2014, дважды становился бронзовым призером ЧМ и вице-чемпионом Европы-2008.

Все о чемпионате Германии - здесь

Обсудить
1
Загрузка...
Материалы других СМИ