Лам будет включен в Зал славы "Баварии"

Защитник "Баварии" Филипп Лам будет включен Зал славы мюнхенского клуба. Матч 34-го тура чемпионата Германии против "Фрайбурга" станет последним в карьере 33-летнего немца.

- Филипп Лам один из самых выдающихся футболистов "Баварии" в новейшей истории, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова председателя правления клуба Карла-Хайнца Румменигге. - Он заслуживает включения в Зал славы. "Бавария" благодарит Филиппа за его великолепное выступление за клуб.

Отметим, что Лам станет первым игроком со времен вратаря Оливера Кана, который будет удостоен этой чести. Защитник встанет в один ряд с Францом Беккенбауэром, Гердом Мюллером, Зеппом Майером, Карлом-Хайнцем Румменигге, Ули Хенессом, Лотаром Маттеусом, Джоване Элбером, Мехметом Шоллем и Оливером Каном.