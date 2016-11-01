Лаббадиа может возглавить "Вольфсбург"

Бруно Лаббадиа может стать новым главным тренером "Вольфсбурга", утверждает Bild. В конце сентября 50-летний специалист был уволен с поста наставника "Гамбурга". "Волки" в середине октября уволили главного тренера Дитера Хеккинга, исполняющим обязанности наставника команды является Валерьен Измаель.

Отметим, что основным претендентом на пост главного тренера "Вольфсбурга" является экс-рулевой "Зенита" Андре Виллаш-Боаш. Однако, по информации источника, португальский специалист готов приступить к работе только в следующем сезоне.