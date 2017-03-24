13:13 | ФУТБОЛ — Германия

Кураньи завершил карьеру

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Бывший нападающий московского "Динамо" Кевин Кураньи принял решение завершить карьеру. 35-летний немец намерен сосредоточиться на чем-то другом.

- Пришло мое время, – цитирует Bild Кураньи. – Мне уже 35 лет, я хотел бы посвятить время другим вещам.

Свою карьеру немецкий форвард начал в "Штутгарте", затем провел 5 лет в "Шальке", а потом столько же в "Динамо". После ухода из российской команды в 2015 году он сезон отыграл за "Хоффенхайм". Также на его счету 52 матча в футболке сборной Германии и 19 забитых голов.

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Материалы REN-TV

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