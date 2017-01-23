Кристоф Метцельдер: "В схеме игры "Боруссии" нет идеальной позиции для Гетце"

Бывший защитник дортмундской "Боруссии" Кристоф Метцельдер высказал мнение о том, что система игры, которую исповедует главный тренер команды Томас Тухель, не подходит полузащитнику Марио Гетце. По словам экс-защитника сборной Германии,футболист нечасто отходит в глубокую оборону.

– Гетце не из тех игроков, которые часто выходят победителями в борьбе один на один при обороне собственных ворот, – приводит sport1.de слова Метцельдера. – И он нечасто отходит назад. В нынешней системе игры "Боруссии" нет позиции, которая идеально подходила бы Гетце и позволяла бы ему показывать максимум того, на что он способен.



Напомним, что в 2013 году Гетце покинул "Боруссию", перейдя в стан "Баварии". Однако в мюнхенском клубе футболист не смог обрести свою лучшую игру, и перед стартом нынешнего сезона вернулся в дортмундский клуб. По итогам 17 туров чемпионата Германии Гетце принял участие в 10 матчах, сумев отметиться 1 голом и 1 результативной передачей.