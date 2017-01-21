04:15 | ФУТБОЛ — Германия

Кристиан Штрайх: "Матч с "Баварией" – всегда праздник, но он закончился"

0
0
0

Главный тренер "Фрайбурга" Кристиан Штрайх после матча 17-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (1:2) выразил сожаление по поводу поражения. Его команда пропустила второй гол в компенсированное время.

– Думаю, что мы многое делали правильно, – приводит официальный сайт мюнхенского клуба слова Штрайха. – "Бавария" не создала много моментов в первом тайме. Матч против "Баварии" это всегда праздник, но праздник закончился. Мы должны взять положительные моменты из этой игры и вернуться к нашим будням. Мы зарядились уверенностью в своих силах, но ее нужно правильно использовать. Парни отлично играли сегодня.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/1/stimmen-nach-dem-freiburg-spiel

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ