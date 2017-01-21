Кристиан Штрайх: "Матч с "Баварией" – всегда праздник, но он закончился"

Главный тренер "Фрайбурга" Кристиан Штрайх после матча 17-го тура чемпионата Германии с "Баварией" (1:2) выразил сожаление по поводу поражения. Его команда пропустила второй гол в компенсированное время.

– Думаю, что мы многое делали правильно, – приводит официальный сайт мюнхенского клуба слова Штрайха. – "Бавария" не создала много моментов в первом тайме. Матч против "Баварии" это всегда праздник, но праздник закончился. Мы должны взять положительные моменты из этой игры и вернуться к нашим будням. Мы зарядились уверенностью в своих силах, но ее нужно правильно использовать. Парни отлично играли сегодня.