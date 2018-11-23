Кристиан Пулишич: "Всегда буду благодарен Клоппу"

Полузащитник "Боруссии" Кристиан Пулишич высказался в адрес экс-главного тренера дортмундской команды Юргена Клоппа. Футболист рассказал, что хоть у них и не было тесных отношений, он всегда будет благодарен немецкому специалисту.

- Когда я пришел в клуб, он уже был тренером, - приводит Sportbild слова Пулишича. - Я не мог познакомиться с ним лично, но я слышал много историй от моих товарищей по команде, которые играли под его руководством и любили его. Я тогда еще играл в молодежной команде, но он был тем, кто позволил мне пройти мою первую тренировку у профессионалов. Поэтому я всегда буду благодарен ему.

Пулишич выступает за "Боруссию" с 2016 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в составе дортмундского клуба, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

Клопп начал свою тренерскую карьеру в 2001 году в "Майнце", в 2008-м он возглавил дортмундскую "Боруссию" (с которой он дважды выиграл чемпионат Германии), а в 2015-м – "Ливерпуль".

Все о чемпионате Германии - здесь