Ковач обыграл "Баварию" в последнем матче перед приходом в мюнхенский клуб

"Айнтрахт" под руководством Нико Ковача обыграл "Баварию" (3:1) в финале Кубка Германии. Этот матч стал для 46-летнего хорватского специалиста последним в качестве наставника команды из Франкфурта. 1 июля он станет главным тренером мюнхенцев, сменив Юппа Хайнкеса. Его контракт с действующими чемпионами Германии будет рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что для "Айнтрахта" этот трофей стал первым за 30 лет. В 1988 году команда также выиграла Кубок Германии. В общей сложности команда завоевала этот трофей в пятый раз в истории (1974, 1975, 1981, 1988 и 2018 года).

"Айнтрахт" обыграл "Баварию" и впервые за 30 лет завоевал Кубок Германии //

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