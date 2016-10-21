Ковач недоволен инфраструктурой "Айнтрахта"

Главный тренер "Айнтрахта" из Франкфурта недоволен условиями, в которых ему и его подопечным приходится работать. По словам Ковача, клуб должен серьезно подумать над инфраструктурой.

– От нас ожидают первоклассной работы, – приводит Bild слова Ковача. – Но условия здесь разве что в лучшем случае подходящие для второй лиги. Где хуже? Мне на ум приходит только "Дармштадт".

У нас один искусственно подогреваемый газон. И в марте он приходит в такое плохое состояние, что в пас там поиграть невозможно. Переговорная слишком маленькая. Приходится импровизировать стоя.

Мои футболисты часто болеют, даже летом. Я даже и не знаю, когда последний раз здесь чистили вентиляционную систему.

Мы работаем как настоящие профессионалы. Но "Айнтрахту" нужно инвестировать в инфраструктуру. Это уже обсуждалось с советом директоров. Теперь нужно действовать.