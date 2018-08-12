Ковач назвал стартовый состав "Баварии" на матч за Суперкубок против "Айнтрахта"

"Айнтрахт" и "Бавария" объявили стартовые составы на матч за Суперкубок Германии. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени. Матч станет первым официальным для Нико Ковача в качества главного тренера "Баварии".

Стартовый состав "Айнтрахта": Реннов, Абраам, Хасебе, Сальседо, Да Коста, Торро, де Гузман, Виллемс, Гачинович, Фабиан, Алле.

"Бавария": Нойер (к), Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Хави Мартинес, Мюллер, Тиагу Алькантара, Роббен, Левандовски, Рибери.

"Айнтрахт" - "Бавария": Суперкубок Германии, 12 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)