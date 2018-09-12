Корантен Толиссо: "Рибери гордится сборной Франции, несмотря ни на что"

Полузащитник "Баварии" и сборной Франции Корантен Толиссо признался, что одноклубник Франк Рибери поздравил его с победой на чемпионате мира-2018, несмотря на сложные отношения с национальной командой. Рибери в 2014 году объявил о завершении международной карьеры, но спустя некоторое время захотел вернуться, на что получил отказ.

- Рибери поздравил меня, конечно, - цитирует France Football Толиссо. - Даже несмотря на его сложные отношения со сборной, он был счастлив за меня, за нас. Несмотря ни на что, он очень гордится сборной Франции.