Консульство РФ в Бонне пока не комментирует арест россиянина из-за атаки в Дортмунде

Генеральное консульство России в германском Бонне пока не готово предоставить какую-либо информацию относительно 28-летнего гражданина РФ, который был задержан по подозрению в организации нападения на автобус "Боруссии". Кроме российского гражданства у него есть еще и немецкий паспорт.

- Я пока не готов комментировать, - цитирует ТАСС дежурного консула.

Мотивом преступления стала жажда наживы, а не теракт, как предполагалось ранее. Как сообщает прокуратура, подозреваемый, которого зовут Сергей В., 3 апреля взял кредит и приобрел 15 тысяч акций "Боруссии" за 78 тысяч евро.

В случае колебания курса акций из-за взрыва и возможных жертв россиянин мог бы получить прибыль от продажи ценных бумаг в размере до 4 миллионов. Кроме того, Сергей В. забронировал номер в гостинице с видом на дорогу, где случился взрыв. Так как на момент бронирования не было известно место первого матча, номер был зарезервирован на 9 - 13 апреля и 16 - 20 апреля.

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