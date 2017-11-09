Константин Рауш: "В Германии жизнь в порядке, только маленько грязно"

Защитник "Кельна" и сборной России Константин Рауш в интервью "СЭ" поделился своим мнением о жизни в Европе. Футболист покинул родную страну вместе с семьей в шестилетнем возрасте.

– Не всем в России нравится Европа. Замечаете какой-то разрыв?

– Наверное, есть такое. Но в Германии жизнь в порядке, только маленько грязно. А так политики устраивают все для людей. Да, многим в Европе не нравятся мигранты, но не мне.

– Когда последний раз были на родине в Томской области?

– Еще в детстве, в 13 лет. Все времени нет. Но обязательно еще приеду! (Александр МУЙЖНЕК)

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