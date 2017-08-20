21:37 | Футбол — Германия

Константин Рауш получил травму

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Полузащитник "Кельна" Константин Рауш получил травму в матче 1-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" из Менхенгладбаха (0:1), информирует пресс-служба красно-белых. 27-летний игрок был заменен в конце первого тайма. Степень повреждения и сроки восстановления пока неизвестны. 

Напомним, что Рауш был включен в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который состоится в Новогорске с 28 августа по 3 сентября.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Slim Taller

Не стоило так убиваться,что-бы в сборную не ехать.

22:03

titan2313

Он что дурной, ехать непонятно куда. Ждём других отказников!

21:58