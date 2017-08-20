Константин Рауш может пропустить матч сборной России

Полузащитник "Кельна" Константин Рауш получил травму в матче 1-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" из Менхенгладбаха (0:1), информирует пресс-служба красно-белых. 27-летний игрок был заменен в конце первого тайма. Степень повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.

Напомним, что Рауш был включен в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который состоится в Новогорске с 28 августа по 3 сентября.