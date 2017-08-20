Константин Рауш может пропустить матч сборной России

Полузащитник "Кельна" Константин Рауш получил травму в матче 1-го тура чемпионата Германии против "Боруссии" из Менхенгладбаха (0:1), информирует пресс-служба красно-белых. 27-летний игрок был заменен в конце первого тайма. Степень повреждения и сроки восстановления пока неизвестны.
Напомним, что Рауш был включен в расширенный состав сборной России для участия в учебно-тренировочном сборе, который состоится в Новогорске с 28 августа по 3 сентября.
Jean4
Если мерить Манчини, дзюба тоже на всякий случай получил травму, мало ли усатый вызовет)))
22:15 20 августа
shpasic
никто не хочет играть у усатого тренера.
22:07 20 августа
Slim Taller
Не стоило так убиваться,что-бы в сборную не ехать.
22:03 20 августа
titan2313
Он что дурной, ехать непонятно куда. Ждём других отказников!
21:58 20 августа