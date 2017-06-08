Коноплянка перейдет в "Славию"?

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в "Славии". Об этом в Твиттере сообщил председатель правления пражан Ярослав Тврдик. Немецкий клуб, выкупивший права на 27-летнего украинца у "Севильи", решил выставить его на трансфер из-за публичной критики главного тренера Маркуса Вайнцирля.

"Мы рады, что игрок такого уровня, как Евгений Коноплянка, согласился играть за наш клуб, – написал Тврдик.

Ранее агент футболиста опровергал информацию о том, что его подопечный покинет "Шальке". В минувшем сезоне Коноплянка принял участие в 17 матчах бундеслиги, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.

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"Шальке" выставит Коноплянку на трансфер?